История вопроса

Власти Турции 9 октября 2019 года начали очередную военную операцию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики с целью установления "зоны безопасности". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска должны уничтожить "террористический коридор", который курды, считающиеся в Анкаре террористами, якобы там создают. При этом Эрдоган утверждает, что Турция сохранит территориальную целостность Сирии и "освободит народ региона от тисков терроризма".