Иерусалим, 10 октября 2019, 22:15 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Reuters.
Нетаньяху также заявил в «Твиттере», что «Израиль готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) на северо-востоке Сирии.
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