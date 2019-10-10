Киев, , 22:14 — REGNUM Правоохранительные органы занимаются расследованием трагедии в Иловайске (Донетчина). Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть еще одно дело — Иловайск. Это мы уже обсуждали с прокуратурой. Будем заниматься этим делом. Думаю, там у нас будут результаты», — сказал Зеленский.

Он также пообещал, что правоохранители продолжат расследовать убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк. В частности, президент отметил, что у следствия есть прогресс в деле убийства Гандзюк.

Ранее, 10 октября, пресс-служба генеральной прокуратуры Украины проинформировала, что Главная военная прокуратура намерена изъять из Офиса президента Украины документы относительно обстоятельств Иловайской трагедии. В частности, прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента всех необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 29 августа в 2014 году в Донецкой области украинские войска попали в Иловайский котел окружения превосходящими силами противника — танковыми подразделениями и артиллерийскими дивизионами. В окружение попали такие батальоны МВД Украины: «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б». Погибло 220 украинских солдат, 40 пропали без вести, 13 солдат до сих пор в плену.