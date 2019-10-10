Телль-Абьяд, , 22:10 — REGNUM «Сирийские демократические силы» (СДС) потеряли убитыми 23 бойцов с начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, протурецкие ополченцы потеряли убитыми шестерых бойцов, 10 октября передает агентство Reuters.

По информации СДС, число погибших гражданских лиц в результате конфликта составило девять человек. Власти Турции сообщили о шести погибших гражданских на своей территории после обстрелов с территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября армия Турции провела артобстрелы и авианалеты на позиции СДС на северо-востоке Сирии, в ночь на 10 октября началась сухопутная операция.

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