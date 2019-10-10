Киев, , 22:07 — REGNUM Совнацбез Украины должен перестать быть «кладбищем политиков», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября.

Зеленский подчеркнул, что именно такое изменение статуса органа — одна из главных задач для нового секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент подчеркнул, что новый секретарь Совнацбеза — «профессиональный человек, разбирающийся в вопросе». Вместе с тем Зеленский отметил, что у Данилова все равно будет испытательный срок, чтобы он мог «увидеть результаты работы СНБО».

ИА REGNUM напоминает, что 3 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. До этого Данилов занимал должность заместителя секретаря органа. Данилов — луганский бизнесмен и политик с весьма специфический репутацией, который сделал карьеру в партиях Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.