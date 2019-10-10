Копенгаген, , 22:12 — REGNUM Проправительственные партии Дании разделились во мнении по поводу того, насколько правильным является решение властей ввести контроль на границе со Швецией. Так, представитель социалистов по правовым вопросам Карина Лорентцен выразила согласие партии с инициативой правительства. «Ситуация с преступностью в Копенгагене значительно изменилась за последние годы: мы наблюдаем формирование столичной преступной среды, которая тесно связана с шведскими бандами. Поэтому введение пограничного контроля является весьма разумным шагом», — отметила политик.

Другие проправительственные партии («Радикалы» и партии «Единого списка»), напротив, высказались против этого решения. Представитель датских «Радикалов» по правовым вопросам Кристиан Хегор назвал введение контроля на границе «символической политикой» — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Представитель партий «Единого списка» Роса Лунд заявила датским СМИ, что этот шаг не даст желаемого результата. «Я не представляю, как пограничный контроль может решить проблемы с преступностью», — добавила политик.