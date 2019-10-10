Киев, , 21:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что предоставление автономии подконтрольным Киеву крымским татарам «реально упростит тему возвращения Крыма».

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский признал, что обсуждал эту тему с лидерами киевских «крымских татар», и последние выразили готовность написать соответствующий законопроект, за который Рада сможет проголосовать.

«Думаю, что они действительно имеют предложения, покажут их и можем обсуждать… Но это очень серьезный вопрос — внесение изменений к Конституции», — сказал президент.

Также он отметил, что главным по этому вопросу будет глава МИД Украины Вадим Пристайко, потому что он «глубже в этой теме».

В целом же Зеленский отметил, что с большим уважением относится к крымским татарам:

«Особенно к тем, которые остаются в Крыму, потому что им очень сложно — быть там и защищать Украину и свой Крым».

ИА REGNUM напоминает, что автономию для киевских «крымских татар» ранее обещал ввести президент Украины Пётр Порошенко, но в итоге законодательно это решение оформлено не было.