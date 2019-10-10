Телль-Абьяд, , 21:43 — REGNUM «Международный комитет спасения» (IRC) заявил, что с начала турецкой операции с северо-востока Сирии бежали 64 тыс. человек, 10 октября передает агентство Reuters.

Курды (сс) Kurdishstruggle

Наибольшее число беженцев зафиксировано из городов Рас-эль-Айн и Дарбасия. По информации правозащитников из IRC, города практически опустели с начала операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию против курдских сил самообороны на северо-востоке Сирии.

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