Филипповское сельское поселение, Владимирская область, , 23:00 — REGNUM 25 октября в Нижнем Новгороде, в Арбитражном суде Волго-Вятского округа, будет рассмотрена кассационная жалоба нескольких предприятий во главе с ОАО «Метровагонмаш», которые не согласились с решением арбитражного суда Владимирской области.

Объект спора — 1500 га, отведенные в 1967 году из Филипповского лесничества государственного лесного фонда Мытищинскому машзаводу для строительства спецобъекта целевого назначения — испытательного полигона для продукции военного назначения. В 2015 году, по решению Арбитражного суда Владимирской области, Российская федерация утратила право собственности на эти 1500 га. А еще через два года лесной участок оказался в собственности у акционеров «Метровагомаша».

Вскоре стало известно, что на территории испытательного полигона планируют построить огромный полигон для захоронения и переработки московских отходов. Известие всколыхнуло не только жителей Филипповского поселения, но и соседей из Московской области. Тема уничтожения 1500 лесных га привлекла внимание Общественной палаты РФ, СПЧ при президенте РФ, руководство ОНФ, Российской академии наук.

В защиту государственного леса в Филипповском поселении выступили департамент лесного хозяйства по ЦФО и управление Росимущества, отвечающее за Владимирскую область. Их исковые заявления в арбитражный суд стали возможными благодаря рассекречиванию распоряжения Совмина РСФСР, во исполнение которого и был построен в филипповском лесу спецобъект военного назначения. Оказалось, что под сам испытательный полигон заводу было отведено лишь 8% от 1500 га. Остальная территория закреплялась за госпредприятием с условием ведения лесного хозяйства и охраны леса.

Как разъяснило Федеральное агентство лесного хозяйства Минприроды РФ, участок Филипповского леса никогда не менял своей государственной принадлежности и в иные земельные категории не переводился.

Арбитражный суд Владимирской области вернулся к своему решению 2015 года, которым тогда счел право собственности РФ на 1500 га утраченным, и в мае 2019 года отменил его. Законность решения об отмене признал и Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире. Новые владельцы лесного участка не согласились и подали кассацию.

И теперь дальнейшая судьба лесного участка, составляющего 4% всей территории Филипповского поселения, зависит от того, как законность и обоснованность решения владимирских коллег оценят в Нижегородском Кремле — в Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Особенности драмы Филипповского леса привлекли внимание не только жителей Владимирской области. Состоялись протестные митинги в нескольких населенных пунктах Московской области, соседствующих с Филипповским поселением. Их причиной стало обнародование заключений экспертов разных отраслей науки.

Оказалось, что полигон ТКО в Филипповском лесу попадает в санитарную охранную зону проектных водоводов участка «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения подземных вод. Месторождение официально зарегистрировано в качестве стратегического запаса питьевой воды высокого качества для Восточного Подмосковья. По расчетам ученых и геологов-практиков Филипповский полигон неизбежно отравит подземные природные запасы. По этому поводу научный совет РАН под председательством академика Осипова В. И. принял специальное решение, в котором обосновал, что появление в Филипповском поселении объектов обращения с отходами неизбежно вызовет межрегиональную экологическую катастрофу.

Группа ученых МГУ, Нижегородского университета, сформированная Центром защиты дикой природы, в течение года провела обследование фауны и флоры 1500 га. Оказалось, что Филипповский лес уникален. В нем сохранились старовозрастные участки, произрастают десятки популяций многих видов исчезающих растений, обитают насекомые, птицы, занесенные в «Красные книги» Владимирской и Московской областей. Исследователи обнаружили в болотах Филипповского леса древнейшее млекопитающее нашей планеты — русскую выхухоль, защищаемую законом РФ.

Известие о продолжении судебного процесса по Филипповскому лесу в Нижнем Новгороде дошло и до местных борцов за сохранение национальной природы. На судебное заседание 25 октября поддержать делегацию Филипповского поселения собираются прибыть и представители нижегородских экологических и общественных организаций.

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