Киев, , 21:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что почти 30% украинцев согласны на отделение, в частности предоставление автономии отдельным регионам Донбасса. Соответствующее заявление президент сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве, комментируя результаты сентябрьского социсследования группы Рейтинг.

«Я не верю, что 34% (ошибся 29% — ред.) украинцев согласились на отделение территории. Автономия — это и есть отделение. Не знаю, я не готов давать статус автономии этой территории. Считаю это неправильным. Это наши территории. Я не знаю, насколько эти цифры действительные», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что в отдельных регионах Донбасса должны работать украинские полицейские, ОБСЕ и миротворцы. «Должна быть украинская полиция, ОБСЕ. Должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам миротворцы… Часть людей (о бойцах противника — ред.) выйдет, а часть не выйдет, будут прятаться. Часть людей будет по-разному относиться к украинцам, которые будут туда возвращаться. Часть украинцев, которые туда вернутся, также будут по-разному относиться к разным местным людям», — предупредил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года украинская социологическая группа Рейтинг презентовала результаты соцопроса украинцев относительно решения конфликта на Донбассе. Так, 23% респондентов — за предоставление ОРДЛО статуса автономии в составе Украины. Столько же — 23% выступают за продолжение военных действий до полного возвращения областей в состав Украины. 6% — не против, если отдельные регионы Донбасса вообще будут отделены от Украины

Большинство — 34% опрошенных выступают за замораживание конфликта: прекращение боевых действий и признание территорий временно оккупированными.

Опрос проведен 21−25 сентября 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность — не выше 2,2%.