Бишкек, , 21:23 — REGNUM Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов в ходе рабочего визита в Пекин провел переговоры с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный киргизский чиновник поблагодарил китайские власти за поддержку и помощь правительству Киргизии, отметив при этом, что Китай является важным торговым и инвестиционным партнером республики.

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«В Киргизии успешно работает большое количество китайских компаний в сфере энергетики, транспорта, горной добычи, сферы услуг и логистики», — сказал он.

Также Боронов поздравил правительство и народ Китая с 70-летием образования Китайской Народной Республики.

В свою очередь глава государственного совета КНР акцентировал внимание на том, что Киргизия и Китай всегда поддерживают друг друга по важным вопросам — таким как защита суверенитета и территориальной целостности.

«Китайская сторона рассчитывает на укрепление практического и инвестиционного взаимодействия с киргизской стороной, создание благоприятного инвестиционного климата и соответствующих условий», — подытожил Ли Кэцян.

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