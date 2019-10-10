Гавана, , 21:33 — REGNUM Президент Кубы избран депутатами Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) страны. Им стал председатель Госсовета Мигель Диас-Канель Бермудес. Об этом 10 октября сообщается на странице Национальной ассамблеи в Twitter.

Мигель Диас-Канель был избран на внеочередном заседании парламента в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале текущего года. В голосовании принимали участие 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, кроме Мигеля Диаса-Канеля на пост главы государства претендовало 17 кандидатов, но именно ему предсказывали победу наблюдатели накануне голосования.

Кроме президента Кубы на внеочередном заседании парламента был избран и вице-президент республики Куба. Им стал Сальвадор Вальдес Меса.

Пост председателя Госсовета и руководителя Национальной ассамблеи Кубы вместо Мигеля Диаса-Канеля занял Эстебан Ласо Эрнандес, экс-спикер парламента страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем внеочередном заседании Национальной ассамблеи народной власти Кубы, на котором главной повесткой должно было стать избрание президента страны в соответствии с положениями новой Конституции, а также вице-президента, членов Госсовета и председателя парламента.

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