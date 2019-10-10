Мадрид, , 21:17 — REGNUM Верховный суд Испании уже завершил работу над самыми сложными параграфами приговора по делу организаторов каталонского референдума о независимости, сообщает сегодня, 10 октября, испанское издание La Vanguardia. Исключение составляют конкретные сроки наказания: глава отдела по уголовным делам Мануэль Марчена, который будет зачитывать приговор, решил оставить этот вопрос напоследок, чтобы избежать утечек информации в прессу.

Соглашение насчет наказаний тем обвиняемым, которых сочли виновными, было достигнуто в минувший понедельник. Консенсус же насчет определения типа преступления — восстание, подрывная деятельность или заговор с целью восстания — существует уже давно. Соглашение было необходимо, чтобы обеспечить последовательность приговору в целом и сообщению об установленных фактах в частности. Для определения сроков наказания суду остается лишь заполнить пробелы, связанные с менее релевантными аспектами.

Ничто не должно помешать тому, чтобы приговор мятежным политикам стал известен в ближайший понедельник, 14 октября. Со вчерашнего дня Верховный суд готовится к оглашению своего решения именно в эту дату. Изначальное намерение судей — обнародовать приговор в течение утра, однако будут приняты меры, чтобы в личной форме уведомить заключенных немного заранее. Вероятно, один из сотрудников суда отправится для этого в тюрьму Лледонерса.