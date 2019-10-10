Ашхабад, 10 октября 2019, 21:10 — REGNUM Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прилетевшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Туркменистан сегодня».
Лидеры двух стран обсудили возможности расширения узбекско-туркменского сотрудничества, совместные инфраструктурные проекты, вопросы региональной повестки дня и деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию.
Особое внимание Бердымухамедов и Мирзиёев уделили теме формирования нового транзитного коридора, который позволит кратчайшим путём выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии.