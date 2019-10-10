Анкара, , 21:07 — REGNUM Турецкие войска войдут на территорию Сирии на глубину не менее 30 км, создадут там зону безопасности, а затем её расширят, заявил 10 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

По его словам, 30-км глубина «зоны» сокращаться не будет, а сама зона безопасности будет расширяться вдоль сирийско-турецкой границы.

«На первом этапе мы создадим зону безопасности шириной 120 км вдоль границы, а затем расширим её до 400 км. Глубина зоны — около 30 км, уменьшать её не планируем», — сказал Чавушоглу.

Напомним, военная операция Турции начата без мандата ООН и без разрешения правительства Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября вооружённые силы Турции проводят в Сирии военную операцию «Источник мира». Операция направлена главным образом против отрядов Рабочей партии Курдистана и дружественных ей, по мнению Анкары, сирийских курдов.

В ходе операции с первого дня широко применяются артиллерия и авиация.

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