Киев, 10 октября 2019, 21:06 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лишил «комфорта» свою супругу Елену, заняв пост главы государства. Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что супруга помогает ему с подготовкой выступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте «Говорящие книги», в рамках которого волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Она сообщила, что в стране около 60−80% детей имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.