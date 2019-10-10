Киев, , 21:06 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лишил «комфорта» свою супругу Елену, заняв пост главы государства. Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ей действительно очень трудно. Она не хочет быть публичным человеком. Она понимает, что должна им быть. Это жизнь, это такая ситуация. Ей очень хочется помогать, и если у неё статус первой леди, она должна помогать в направлении медицины, детей… Я забрал у неё комфорт. И только я в этом виновен», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что супруга помогает ему с подготовкой выступлений.

«Она действительно мне очень, очень много помогает… Иногда я обсуждаю с ней то, что я хочу сказать, какие-то серьезные речи. Она классный шеф-редактор», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте «Говорящие книги», в рамках которого волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Она сообщила, что в стране около 60−80% детей имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.