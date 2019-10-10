Киев, , 21:04 — REGNUM

Правительство Украины может подарить лицензию на открытие казино, если в страну зайдет фирменная сеть отелей. Об этом 10 октября в Киевево время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если к нам придет очень дорогой, фирменный отель, мы можем подарить ему лицензию. Постройте нам новый отель… Пусть прилетают к нам люди из Турции, из любой страны, пусть играют в отелях. Нам нужны отели в Одессе, Киеве, во Львове, на Херсонщине», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что доходы от продажи лицензий для казино будут направляться на финансирование спорта, медицины и образования.

«Мы хотим убрать с улиц всю игровую историю… Мы снизим количество людей, которые тратят свои деньги. Обычно это простые люди, у которых последние деньги. Первый этап — казино в пятизвездочных отелях, лицензия будет дорого продаваться на конкурсах. Только в пятизвездочных отелях, 200 номеров в Киеве и 150 — в регионах. Мы хотели придумать, как простимулировать людей строить у нас пятизвездочные отели?.. Будут квоты для каждого города», — рассказал Зеленский.

Кроме того, игровые автоматы разрешат устанавливать в трехзвездочных и четырехзвездочных отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре кабмин Украины одобрил законопроект о легализации казино. Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации игорного бизнеса.