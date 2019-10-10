Новосибирск, , 21:08 — REGNUM В Новосибирске состоялась встреча военнослужащих Росгвардии и представителей Народной вооруженной полиции Китая, которые прибыли для участия в совместном антитеррористическом учении «Сотрудничество — 2019». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ходе торжественных мероприятия на территории отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа Росгвардии состоялось поднятие флага КНР. После этого китайские спецназовцы ознакомились с жизнью и бытом своих российских коллег, а также с историей создания войск национальной гвардии РФ и отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа.

«После обеда на совместных занятиях по физической подготовке спецназовцы обменялись навыками владения боевыми искусствами. Китайские военнослужащие продемонстрировали технику рукопашного боя Народной вооруженной полиции КНР, а бойцы отряда Росгвардии «Ермак» поделились некоторыми секретами выполнения приемов боевого самбо», — отмечено в сообщении пресс-службы Росгвардии.

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