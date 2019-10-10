* запрещённая в России организация

Исламабад, , 20:54 — REGNUM Власти Пакистана сообщили об аресте четырех помощников главаря террористической группировки «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиза Саида, 10 октября передает агентство Reuters.

Сообщается, что арестованные предстанут перед пакистанским судом 11 октября. Сам Хафиз Саид, основатель и глава одной из самых крупных исламистских группировок в Пакистане, был арестован в июле 2019 года.

Самым известным терактом группировки «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является нападение на индийский Мумбаи в 2008 году.

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