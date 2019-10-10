Новосибирск, , 20:44 — REGNUM МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» отменил тендер по выбору подрядчика на строительство новой станции метро «Спортивная». Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмена связана с «изменением состава работ по объекту по итогам совещания в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска». Подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сроки проведения открытого конкурса на строительство станции метрополитена в Новосибирске были перенесены на конец октября — из-за того, что «пока не определена ситуация с финансированием».

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