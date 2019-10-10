Москва, , 20:40 — REGNUM В российском информационном поле не смогли развить посыл президента России Владимира Путина об идее «Большой Евразии», однако в Китае последняя вызвала большой интерес. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Мы говорим, что исправить имена надо, потому что отношения между Россией и Китаем существуют 330 лет и это действительно отношения дружбы. А куда мы идём? Мы сказали, что должен быть проект Великой Евразии — Путин назвал его таковым этой весной в Пекине. Российские СМИ это заявление Путина про «Большую Евразию» пропустили, а китайцы написали», — заявил Девятов.

«Что это такое? Это самая большая Евразия — от моря и до моря. Это семья, народ незападных цивилизаций, который может быть построен на этике. В каких рамках? В рамках Шанхайской организации сотрудничества», — отметил он.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.