Москва, , 20:37 — REGNUM Дружественные отношения Китая и России имеют куда более глубокую и давнюю историю, чем это представляется официальной позицией Пекина, и России следует этот факт всячески подчёркивать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Мы (совместно) существуем давно, но опираемся на новую, свежую систему взглядов. Вдруг китайцы написали, что 70 лет установление дипломатических отношений между Китаем и Россией», — заявил Девятов.В действительности дипломатические отношения между Московским царством и Цинской империей были установлены 330 лет назад, в 1689 году.

«Тогда впервые между Московским царством и Китайской империей была проведена граница. В шестом пункте этого договора написано: вечная дружба. 330 лет назад вечной дружбы. Так или иначе, войны между Россией и Китаем не было большой. Были пограничные столкновения, но войны не было», — отметил Девятов.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.