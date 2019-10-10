Москва, , 21:11 — REGNUM Если власти Украины не смогут обеспечить безопасность жителей Донбасса, эту обязанность должна взять на себя Россия. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

«Мы, как государство, обязаны думать о людях, которые проживают в Донбассе в условиях, когда Владимир Зеленский, как президент, не способен обеспечить исполнение им же подписанных соглашений. В этих условиях нам приходится проявлять большую осторожность, понимая, что мы не можем рисковать судьбами людей, которые нам доверились. Доверились в том плане, что мы не дадим их истребить», — сказал парламентарий.

Затулин напомнил, что среди украинских радикалов уже звучат идеи выселить с территории Донбасса местных жителей или лишить их всех социальных и гражданских прав. Россия ни в коем случае не должна позволить реализовать эти идеи в жизнь, отметил депутат Госдумы.

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