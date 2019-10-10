Стокгольм, , 20:31 — REGNUM Странам Европейского союза необходимо ввести оружейное эмбарго в отношении Турции, заявила 10 октября министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом глава МИД Швеции сообщила в эфире Sveriges Radio.

По словам Анн Линде, она планирует обратиться к парламенту Швеции за поддержкой этого предложения.

Отмечается, что за 2018 год по официальным данным Турция закупила рекордное количество продукции военно-промышленного комплекса Швеции на сумму в 300 млн крон, что соответствует 30 млн евро.

Кроме того, Линде резко осудила военную операцию Турции в Сирии и призвала Совет безопасности ООН принять меры для её остановки.

Как сообщало, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной, по его словам, против Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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