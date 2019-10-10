Нью-Дели, , 21:27 — REGNUM В преддверии неформального индийско-китайского саммита посол КНР в Индии Сунь Вэйдун заявил, что Нью-Дели и Пекин «не представляют опасности друг для друга». Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

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В интервью изданию Сунь Вэйдун подчеркнул, что укрепление сотрудничества между двумя странами поспособствует обеспечению мира и стабильности в регионе и мире в целом. По словам китайского дипломата, «обеспечение позитивного развития в этом сложном мире является долгом двух развивающихся стран». Сунь Вэйдун также добавил: «Основной целью неформального саммита является достижения консенсуса по широкому кругу вопросов и выработка новых руководящих принципов для развития двусторонних отношений».

Напомним, что 11−12 октября состоится неформальная встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит пройдёт в прибрежном индийском городе Махабалипурам (также известен как Мамаллапурам), штат Тамилнад.