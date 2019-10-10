Москва, , 20:15 — REGNUM Китай пока что не видит в России стратегического партнёра особой важности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Неудобно следующее для наших властей, для наших официальных инстанций, обществ дружбы: отношения китайско-белорусские обозвали официально отношениями доверительного партнёрства. Выходит, между Китаем и Белоруссией есть доверие, а слово «доверие» в отношения между Россией и Китаем отсутствует. Те отношения, которые между нашими странами существуют, китайцы как-то назвали, а мы повторили. А у нас вообще никаких имён из официальных инстанций не возникает — китайцы называют, а мы соглашаемся», — заявил Девятов.

Он отметил, что об отношениях России и Китая говорят как о стратегическом взаимодействии добрых соседей и всеобъемлющем партнёрстве. Но не следует забывать, что, например, с США у Китая «конструктивное сотрудничество».

«Что же ещё вдруг прозвучало? Вообще на днях Си Цзиньпин назвал отношения Китая с Пакистаном — что их надо создавать, — китайско-пакистанские отношения общей судьбы. Вот теперь названо, как эти отношения должны называться по китайскому плану», — отметил Девятов.

«Надо по-честному и сказать, что география такая, история такая, мы находимся спина к спине, потому что лицом Россия обращена на Запад, а китайцы — в сторону Тихого океана. Мы друг для друга — стратегический тыл. Но его которого нет. Этого стратегического тыла нет, есть лишь разговоры», — отметил он.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.