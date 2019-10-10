Амстердам, , 20:15 — REGNUM «Когда дьявол скучает, он бьет мух своим хвостом. Поскольку перед властями Голландии не стоит много неотложных проблем, правительство решило потратить время и деньги на просветительскую кампанию, чтобы убедить остальной мир отказаться от наиболее распространенного названия страны и пользоваться вместо него словом Нидерланды [или «Низкие страны», — пишет испанское издание ABC. — Конечно, оранжевый по-прежнему останется цветом, ассоциирующимся по всему миру с «нидерландцами», зато тюльпан не был сочтен подходящим символом для страны».

Клод Моне. Тюльпаны Голландии. 1872

Спор о названии этого государства не нов и обязан своим возникновением тому факту, что все наименования, использующиеся или использованные в прошлом для этой территории, означают одно и то же, отсылая к тому, что она частично находится ниже уровня моря. Голландцы на своем языке говорят Nederland, то есть «низкая земля», и то же самое значит Holanda (Holl land).

Термин «Низкие страны» (Paises Bajos по-испански) возник задолго до обретения Голландией независимости в 1648 году и относился ко всем территориям, которыми владела здесь испанская корона, а они включали в себя Бельгию, Люксембург и часть северной Франции. Для Испании же все это была попросту Фландрия — теперь это название бельгийского региона. Слово Голландия стало официальным наименованием уже в годы правления брата Наполеона Бонапарта. Однако оно совпадает с названием старого округа в центре страны и сейчас относится к двум провинциям (Северной и Южной Голландии), создавая путаницу, которая не нравится властям.