Копенгаген, , 20:15 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гуттереш потребовал от властей Турции «уважать Организацию Объединенных Наций и международное гуманитарное право», 10 октября передает агентство Reuters.

Гутерреш также заявил журналистам в Копенгагене, что «обеспокоен гуманитарными проблемами» из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, прежде всего жертвами среди мирного населения и беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдских вооруженных формирований в Сирии.

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