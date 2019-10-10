Мадрид, , 20:13 — REGNUM «Отношения между Национальной полицией, Гражданской гвардией и полицией Каталонии (los Mossos d’Esquadra) были безупречными в преддверии совместной операции, которая начнется после объявления приговора по «каталонскому делу». Вплоть до минувшей среды, когда произошел инцидент в Sant Andreu de la Barca (Барселона)», — пишет сегодня, 10 октября, испанское издание ABC.

Если говорить точнее, столкновение имело место между руководством каталонской полиции и карабинеров. Каталонцы ушли с праздника в честь покровительницы Гражданской гвардии, рассердившись на намеки Педро Гарридо — начальника этого рода полиции в регионе. Глава Гражданской гвардии намекал на тот факт, что как обвиняемые по делу о каталонском референдуме проходят не только политики, но и предыдущее руководство местной полиции.

О событиях октября 2017 года Гарридо высказался весьма жестко. По его словам, то, что задумывалось как «революция улыбок», обернулось «ненавистью и низостью, способными повлечь за собой разрушения и страдания». Он также добавил, что благодаря недавнему аресту девяти радикальных сепаратистов удалось избежать «большего зла».

Глава министерства внутренних дел Каталонии Браули Дуарт, начальник каталонской полиции Пере Феррер и комиссар Эдуард Саллент дождались завершения представления, вежливо попрощались и ушли, не дожидаясь закусок, сообщает ABC.