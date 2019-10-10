Мадрид, , 20:11 — REGNUM «Среди бумажных изданий Брюсселя появилось еще одно, призванное освещать политическую ситуацию и законотворческую деятельность в городе — и нашедшее заинтересованных читателей в кулуарах и кабинетах европейских институтов власти, — пишет испанское издание El Pais. — Само его название, EP Today, отсылает английскими буквами к Европейскому парламенту. 12 звездочек с флага ЕС довершают маскировку. В декларации намерений издатели EP Today представляют свое детище как «ежемесячный журнал Европейского парламента […], задуманный лишь для того, чтобы европарламентарии могли писать статьи о делах, которые они считают важными и требующими внимания коллег».

Европейский парламент Guilhem Vellut

Однако за этим фасадом, выглядящим вполне официально, скрывается очередной информационный «троянский конь», считают в Брюсселе. Издание якобы призвано распространять «искаженные или фальшивые новости», придуманные в России, чтобы сеять смятение в Европе и дестабилизировать политическую обстановку. Такой вывод содержится в докладе, представленном Еврокомиссией в минувшую среду, 9 октября. Брюссель уверяет, что под европейской упаковкой и оформлением «струится ядовитый поток, вытекающий из окрестностей Кремля и время от времени пробивающийся на поверхность в благоприятных местах и в нужные моменты, чтобы способствовать заражению», как выразились в El Pais.

В качестве «благоприятных мест» испанское издание перечислило Соединенное Королевство (в связи с Брекситом), Каталонию (из-за движения за независимость), Польшу (из-за украинских мигрантов) и Молдавию (имеющую территориальные претензии). «Невежественные читатели, попадающие в сети EP Today, оказываются на диете из новостей, напрямую взятых у Russia Today — информационного телевизионного канала с международным охватом, полностью финансируемого российским правительством», — резюмирует El Pais.