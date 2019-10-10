Ашхабад, , 20:05 — REGNUM Между Россией и Туркменией установились постоянно прогрессирующие хорошие отношения. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по проходившего в Ашхабаде заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.

По его словам, это выражается в регулярных встречах президентов Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова, постоянно поддерживаемых контактах между дипломатами двух стран, во взаимной поддержке в ООН, а также сотрудничеством на Каспии.

«Наши отношения находятся на подъеме и у нас все основания полагать, что договоренности глав государств по всем направлениям будут выполняться», — подытожил глава МИД России.