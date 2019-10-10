Анкара, , 21:16 — REGNUM Заместитель главы парламентской фракции Хорошей партии Турции Мюсават Дервишоглу заявил: «Наша операция «Источник мира» в Сирии будет только на пользу стране, государству и народу. Она начата с целью нейтрализации угрожающих нам факторов, а также обеспечения безопасности границы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мюсават Дервишоглу отметил: «Проведя переговоры, политические партии приняли решение оставить критику проблем, возникших в результате ряда ошибочных внешнеполитических шагов, оценить текущую ситуацию и сделать свой вклад в этот вынужденный шаг, который тем не менее придется Турции на пользу».

Политик добавил: «Обсудили и пришли к соглашению по поводу того, что операция продолжается согласно составленному плану. Я верю, что власть справится с выпавшей на ее долю ответственностью по обеспечению и защите единства и единения Турции».