Анкара, , 21:22 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter ответил на критику премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начатой вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун заявил: «Это пустые слова опального политика, которого ждёт тюрьма за коррупцию, мошенничество и злоупотребления. Сирийские курды, вместе с 300 тыс. человек в Турции, находятся под нашей защитой. Мы уничтожим всех террористов в регионе и поможем сирийцам вернуться в свои дома».

Напомним, что Нетаньяху в социальной сети Twitter заявлял об оккупации Турцией населенных курдами регионов Сирии. Он также обвинил Турцию и поддерживаемые ею силы в проведении этнических чисток.