Киев, 10 октября 2019, 20:00 — REGNUM Для Украины во время войны вопросы языка не являются приоритетными. Об этом 10 октября в Киевево время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он считает, что Киеву нужно менять все законопроекты, которые раскалывают страну.
Он напомнил, что сейчас за Украину воюют как русскоязычные граждане, так и украиноязычные.
Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2020 года на Украине все государственные школы переходят на украинский язык обучения. Школы, в которых обучение осуществляется на языках Европейского союза, совершат такой переход с учебного года, который начнется в календарном 2023 году.При этом языки национальных меньшинств, в частности русский, могут изучаться в школах наряду с государственным.