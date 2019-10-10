Анкара, , 21:06 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео относительно начатой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира» заявил: «У Турции есть правомерные опасения насчёт своей безопасности. Мы говорили это раньше, а сейчас я скажу это и в личном качестве. На ее южной границе действительно присутствует террористическая угроза».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Майк Помпео отметил: «Когда мы, выполняя свои задачи, боролись в Сирии с угрозой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы делали все, что в наших силах для защиты и населения Турции. Мы продолжим наши работы в этом направлении».

На вопрос о том, дал ли президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом «зелёный свет» турецкой операции в Сирии, госсекретарь ответил: «Нет, это не так. Зелёного света мы не давали. Тогда президент Трамп просто принял решение переместить наших солдат в регионе, если они окажутся в зоне риска. Это все, что было сделано».