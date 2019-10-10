Москва, , 19:57 — REGNUM Китай обещает человечеству новую модель мирового устройства в эпоху нового цифрового общества и выделяет значительные ресурсы для исследований в этом направлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Всё человечество находится в кризисе. В мировом кризисе индустриального общества, мировом кризисе старого мирового порядка», — заявил Девятов.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин открыто говорит о том, что у Китая есть проект единой судьбы человечества — проект для всех государств по выходу из кризиса индустриального общества.

«Куда? В новый мировой порядок. В новую эпоху. Кто-то задался из наших, что это такое, новая эпоха? Нет. А новая эпоха — это как раз информационное общество. Китайцы под исследование этой новой эпохи создали огромную систему негосударственных мозговых центров. Тысячи! Так устроено китайское мышление», — отметил он.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.