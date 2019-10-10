Анкара, , 21:28 — REGNUM В турецкой провинции Мардин по обвинению в «разжигании в народе вражды и ненависти» и «осуществлении террористической пропаганды» задержано 21 лицо, подозреваемое в размещении в социальных сетях записей, касающихся проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате проведенных в масштабах всей провинции Мардин оперативных мероприятий, подразделения местного отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности задержали лиц, подозреваемых в публикации в социальных сетях заведомо ложных сведений о проводимой операции в целях дискредитации и провокации. В отношении задержанных продолжаются следственные действия.

Операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.