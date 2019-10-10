Анкара, , 21:28 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммадом аль-Аттыйя, в ходе которых заявил, что начатая Вооруженными силами Турции операция «Источник мира» на севере Сирии основана на правах Турции, проистекающих из резолюций по борьбе с терроризмом Генеральной Ассамблеи ООН, ст. 51 Устава ООН, а также иных норм международного права.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар заверил, что операция проводится с полным уважением к территориальной целостности Сирии и направлена исключительно на уничтожение террористов и принадлежащих им схронов, укрытий, складов, укреплений, вооружений, транспортных средств и иных ресурсов.

Министр добавил, что в ходе операции максимальное внимание будет уделено тому, чтобы не причинить ущерба гражданскому населению, историческому и культурно-религиозному наследию, инфраструктуре, а также подразделениям дружественных или союзных стран, возможно, находящимся в зоне проведения операции. Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя выразил поддержку Катаром шагов Турции в Сирии.