Анкара, , 21:26 — REGNUM Временное правительство Сирии, созданное оппозиционными силами страны, заявило о своей поддержке операции «Источник мира», проводимой Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией на восточном берегу Евфрата против террористических группировок.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано: «Мы обращаемся к великому сирийскому народу и всем его этноконфессиональным группам по поводу турецкой операции «Источник мира». Режим, руки которого по локоть в крови, воюющий с силами свободы, поддерживаемыми всеми слоями сирийского народа, будет низвергнут вместе с теми, кто терроризировал граждан Сирии».

В заявлении также говорится: «Рабочая партия Курдистана вместе с Башаром Асадом нацелились на «сирийскую революцию». Демократический союз и Рабочая партия Курдистана своими сепаратистскими амбициями вонзили нож в спину революции, ущерб от них понесли все слои сирийского населения, но больше всех пострадали курды».