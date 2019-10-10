Анкара, , 21:23 — REGNUM Вооруженные силы Турции в рамках начатой операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата освободили от террористов сирийские деревни Эль-Ябсе и Телль-Фандер, к западу от Телль-Абьяда.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, водворения в регионе мира и порядка.

Силы Сирийской национальной армии проводят работы по установлению безопасности в освобождённых деревнях.