Анкара, , 21:26 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На настоящий момент в ходе операции «Источник мира» было уничтожено 109 боевиков Рабочей партии Курдистана».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я обращаюсь ко всем странам НАТО, а главным образом — к США. Мы Турция. Мы член НАТО. Мы прекрасно знаем содержание ст. 5 договора об альянсе. Когда террористические группировки атакуют Турцию, находящуюся в НАТО, вы не можете это игнорировать».

Турецкий лидер добавил: «Они попытались, обстреляв регионы проживания сирийских христиан, обвинить в этом нас. Но нет, бомбы сбрасывали именно вы. Никто не хочет возвращаться в регионы, отбитые у террористов силами Башара Асада. Потому что люди видят это выбором между большим и меньшим злом».