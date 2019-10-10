Киев, , 19:44 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отправлять в отставку главу Офиса президента Андрея Богдана, поскольку он эффективный менеджер и не нарушает украинские законы. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве.

«В моей команде нет идеальных людей, наверное… Это моя команда и если они не нарушают закон и они профессионалы, они должны работать на государство. Они не зарабатывают никаких денег… Мы сейчас живем без отдыха и точно не работаем за деньги. Мы совсем другой модели люди, поэтому я действительно цепляюсь за каждого из таких людей», — сказал Зеленский.

При этом он сообщил, что в его команде есть люди с «классным имиджем», но они не показывают результатов.

«Есть очень много людей с классным имиджем, очень светлые. Некоторые из них стали губернаторами. Но пока я не могу добиться от них результата… Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей. Сейчас в моей команде очень сложный период», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что Богдану очень сложно работать, поскольку его имидж пытаются испортить старыми связями с олигархом Игорем Коломойским.

«Мне сейчас так нужен результат, для страны. Нас раздирают все — на войне, внутри люди не хотят лишиться своих бывших корон, продолжают быть императорами, забывая кто они и какой у них статус. Очень сложно», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сен-Тропе на юге Франции руководитель Офиса президента Богдан три дня провел на свадьбе якобы «смотрящего» за минюстом Андрея Довбенко. Третий день празднования пришелся на День Независимости, корда Зеленский принимал официальные делегации.