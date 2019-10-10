Амстердам, , 19:44 — REGNUM Министерство обороны Нидерландов закупит ещё девять истребителей F-35, об этом в парламенте 8 октября 2019 года сообщила госсекретарь по вопросам обороны Барбара Виссер. Это позволит довести общее количество F-35 в Королевских ВВС Нидерландов до 46 боевых машин. Таким образом, будет создана третья объединенная эскадрилья ударных истребителей.

По мнению министерства обороны страны, ещё девять самолётов этой марки значительно уменьшат нагрузку на лётный персонал ВВС. Это также позволит сократить количество часов полёта каждого самолета и даст возможность Нидерландам быстрее осуществлять развёртывание во время кризисов.

Для девяти дополнительных самолётов не потребуется больше тренажеров, информационных систем, специальных инструментов, измерительного и испытательного оборудования и запасных частей, как первоначально планировалось для 37 истребителей F-35, но потребуется строительство новой или адаптация существующей инфраструктуры. Это включает в себя и мобильную инфраструктуру для развертывания и обучения, пишет военный ресурс Jane's Defence Weekly.

По прогнозам основного производителя истребителя пятого поколения F-35 американской компании Lockheed Martin, к 2030 году в Европе будет насчитываться около 500 данных боевых машин.