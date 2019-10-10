Анкара, , 21:18 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа в связи с операцией Турции по созданию на севере Сирии зоны безопасности: «Это памятник наглости. Говорю открыто, угрожать экономике Турецкой Республики и турецкой нации — дипломатический позор».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер отметила: «Такой подход и особенно экономические угрозы стали тяжёлой раной на фоне разговоров о «дружеских и союзнических отношениях».

Политик добавила: «Мы знаем, что наша власть не может решать проблемы страны должным образом. Однако проявленная нашим партнером низость обязывает нас оставить наши внутриполитические споры. Заявления Трампа, прежде всего, не вяжутся с серьёзностью, которой должно обладать государство».