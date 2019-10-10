Приштина, , 21:09 — REGNUM 10 октября Альбин Курти, глава партии «Движение за самоопределение», одержавшей победу на парламентских выборах в Косово 6 октября, встретился с Вьосой Османи, кандидатом на пост премьер-министра от Демократической лиги Косово (ЛДК), занявшей второе место на выборах и лидером Лиги Исой Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе встречи Курти, Османи и лидер ЛДК обсудили принципы формирования коалиционного правительства, оставив детали на потом.

Политики договорились, что 30% министерского состава нового правительства будут составлять женщины.

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