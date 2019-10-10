Посол Израиля в Белоруссии Алон Шогам получил 10 октября в МИД постсоветской республики ноту протеста в связи с повторяющимися отказами во въезде в эту страну гражданам Белоруссии. Об этом белорусское министерство сообщило посредством своих аккаунтов в социальных сетях.

Минск, , 19:30 — REGNUM МИД Белоруссии так пояснил повод для вызова израильского дипломата: «Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран. Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс».

«Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой», — заявили представители МИД Белоруссии.

В качестве примера ими приведён такой случай: «7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти «завернули» сразу 11 белорусов, которые прибыли рейсом Belavia — Belarusian Airlines». Сообщается, что задержанные граждане Белоруссии не могут улететь назад и «по несколько суток находятся в центрах временного содержания».

«И таких проблем не возникает у Республики Беларусь ни с одной другой страной мира», — заявили подчинённые Владимира Макея.

По их оценке, «данная ситуация беспрецедентна». В сообщении также сказано: «Определенное понимание сегодня было достигнуто».

Судя по сайту посольства Израиля, ничего заслуживающего внимания в двусторонних отношениях не происходит с июня 2019 года — тогда израильтяне посещали так называемые вторые «евроигры» в Минске.