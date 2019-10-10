Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы 9 октября 2019 года обвинили Сирийскую арабскую армию в подготовке захвата ключевого города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Дамаск, , 19:24 — REGNUM «Первые последствия вывода войск США и срыва соглашения о механизме безопасности: силы сирийского режима при поддержке России готовятся к военному продвижению в сторону города Манбидж. Ранее мы говорили, что любое турецкое нападение будет иметь плохие последствия для всего региона», — говорится в официальном Твиттере Сирийских демократических сил.

Однако, несмотря на эти заявления, источник издания из Сирийской арабской армии сообщил, что на этот фронт переброшены подкрепления, чтобы заблокировать поддерживаемых Турцией боевиков от расширения их присутствия в провинции Алеппо. Он также добавил, что сирийские и российские вооруженные силы предпринимают предварительные шаги, чтобы помешать продвижению поддерживаемых Турцией боевиков в любой район, где сирийская армия в настоящее время имеет линию фронта с Сирийскими демократическими силами.

Сирийское правительство неоднократно призывало и сейчас призывает возглавляемые курдами СДС передать свои районы под контроль Дамаска, чтобы избежать турецкого военного вторжения. Однако СДС пообещали защищать свои территории и вести тотальную войну против Турции.

Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские формирования Народных защитников, в настоящее время пока контролируют около 28 процентов территории Сирии.

Начавшаяся 9 октября 2019 года военная операция Турции на северо-востоке Сирии направлена создание зоны безопасности на сирийской территории за счёт местности под контролем курдов. Передача Манбиджа сирийскому правительству исключила бы проведение в нём военной операции Анкары.