Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия» направило иск в городской суд с требованием признать незаконным бездействие Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) во время выборов 8 сентября 2019 года.

По мнению петербургских справороссов, бездействие Горизбиркома выразилось в непредоставлении записей камер видеонаблюдения, работавших в помещениях для голосования 23-х участковых избирательных комиссий в муниципальных образованиях «Юнтолово», «Коломяги», «Озеро Долгое» и МО №65.

«Эсеры» убеждены, что на этих участках совершались массовые фальсификации итогов муниципальных выборов, а отказ Горизбиркома предоставить видеозаписи не позволяет документально доказать это в Приморском районном суде, куда ранее обратились представители «Справедливой России» с требованием отменить итоги выборов.

«Отказывая в выдачи видео, Горизбирком, по моему мнению, незаконно использует свои полномочия, чтобы создать технические препятствия для получения истцами доказательств фальсификаций на последних муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, — заявила лидер петербургских «справороссов» Марина Шишкина. — Таким образом Горизбирком лишает добивающихся справедливости участников избирательного процесса права на беспристрастный суд».

Партия просит суд признать незаконным бездействие Горизбиркома и обязать комиссию предоставить видеозаписи в течение суток со дня принятия решения по иску.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала выборную систему в Петербурге «муниципально-электоральным бандитизмом».

Как сообщалоИА REGNUM, в петербургский горизбирком на нарушения в ходе прошедшей избирательной кампании поступило 2 тыс. жалоб, около 1 тыс. исков было зарегистрировано в судах. Это рекордный показатель для России. После Единого дня голосования 8 сентября в муниципальных избиркомах вместо суток почти две недели подводили итоги выборов, по нескольку раз пересчитывая несколько сотен бюллетеней, из-за чего одни кандидаты теряли места в советах, а другие, чаще всего связанные с «Единой Россией» и прежним руководством муниципалитета, их приобретали.

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