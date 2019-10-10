Аддис-Абеба, , 21:13 — REGNUM Американский посол в Эфиопии Майкл Рейнор заявил, что Соединенные Штаты готовы тесно работать с правительством Эфиопии, чтобы гарантировать демократический процесс на предстоящих в 2020 году национальных выборах в Эфиопии. Посол также отметил, что успех Эфиопии в проведении предстоящих выборов надежным и демократичным путем станет решающим шагом в процессе реализации внутренних реформ. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

Рейнор указал, что «выборы принадлежат эфиопскому народу», и, хотя Соединенные Штаты и другие страны являются партнерами в этом важном процессе, в конце концов, «сам процесс и результаты будут принадлежать только эфиопам». По его словам, Соединенные Штаты совместно с Национальной избирательной комиссией Эфиопии работают над укреплением выборного института в стране на всех уровнях, от Совета Министров до регионального уровня. «Через USAID мы поделились передовым мировым опытом и международными взглядами на то, как провести успешные выборы», подчеркнул посол.

В рамках поддержки выборов 2020 года США проводят обучение почти 300 000 эфиопов беспристрастному мониторингу, наблюдению, анализу и отчетности по избирательному процессу. Посол добавил: «Мы будем работать рука об руку с организациями гражданского общества, чтобы обеспечить гражданское образование, которое поможет народу Эфиопии конструктивно участвовать в избирательном процессе и задавать вопросы, на которые им нужно ответить».

Рейнор подчеркнул, что США смело проводят выборы, и процесс выборов является истинной кровью любой демократии, чего должна достигнуть и Эфиопия.