Скопье, , 21:07 — REGNUM 10 октября глава македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски заявил, что намерен подать в отставку, если его партия проиграет на выборах и ему не удастся сформировать правительство.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после выборов 2018 года, ВМРО, получившая на 1 мандат больше, чем нынешняя правящая партия СДСМ (социал-демократический союз Македонии) не смогла сформировать правительство из-за того, что албанцы поддержали СДСМ, вступив с ней в коалицию.

Мицкоски возглавил ВМРО после оглушительного провала данной партии на местных выборах 2017, связанного с коррупционным скандалом вокруг её прежнего лидера, долгое время занимавшего пост премьер-министра страны Николы Груевского.