Нижний Новгород, 10 октября 2019, 19:15 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется её дочь. По её словам, «зал пришёл просто в отвратительно состояние», но у муниципалитета средств нет, а регион готов дать денег, но нет полномочий. Глава государства пообещал позаниматься «отдельно» данным вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта привела «конкретный пример» рассогласованности государственных и муниципальных полномочий.
Президент Владимир Путин констатировал, что «это яркий пример» того, что в России — «рассогласование на муниципальном уровне управления и государственном». Он подчеркнул, что «можно регулировать» данную проблему.
Отметим, что Елена Исинбаева родилась в Волгограде, где и начиналась её спортивная карьера.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде проходит международный форум «Россия — спортивная держава». Участниками форума более 2 тыс. представителей спортивной отрасли. Форум продлится до 11 октября.