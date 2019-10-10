Нижний Новгород, , 19:15 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется её дочь. По её словам, «зал пришёл просто в отвратительно состояние», но у муниципалитета средств нет, а регион готов дать денег, но нет полномочий. Глава государства пообещал позаниматься «отдельно» данным вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта привела «конкретный пример» рассогласованности государственных и муниципальных полномочий.

«Ситуация простая, я не знаю, как её решить. Я, наверное, в первый раз в таком небольшом отчаянии и, может быть, сегодня здесь мне дадут ответ. Конкретный пример: спортивная школа спортивной гимнастики, где я ещё тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришёл просто в отвратительное состояние, он требует ремонта. Муниципалитет говорит, что у нас нет денег, мы не сможет этого сделать. Говорят, что мы бы с радостью, но денег нет. А область к этому не имеет никакого отношения, хотя область бы деньги дала.

Я в тупике. К кому можно обратиться? Вопрос на 60 млн рублей», — сказала спортсменка, подчеркнув, что дети там занимаются бесплатно, а родители сдают «символические деньги, чтобы хоть как-то поддержать эту школу».

Президент Владимир Путин констатировал, что «это яркий пример» того, что в России — «рассогласование на муниципальном уровне управления и государственном». Он подчеркнул, что «можно регулировать» данную проблему.

«Мы позанимаемся отдельно вашим вопросом», — пообещал глава государства.

Отметим, что Елена Исинбаева родилась в Волгограде, где и начиналась её спортивная карьера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде проходит международный форум «Россия — спортивная держава». Участниками форума более 2 тыс. представителей спортивной отрасли. Форум продлится до 11 октября.